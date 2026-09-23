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OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка

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OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 3
OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 4
OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dave Grusin: Goonies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647351
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072201125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dave Grusin: Goonies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fratelli Chase, Cellar And Sloth, The Goondocks (Goonies Theme), The It Fifty Dollar Bills And Stiff, Pee Break And Kissing Tunnel, Skull And Signature, Plumbing, Restaurant Trash, Boulders Bats And A Blender, Theyre Here And Skull Cave Chase, Playing The Bones, Mikeys Vision, Triple Stones And A Ball, Wishing Well And The Fratellis Find Coin, Mama And Sloth, One Eyed Willie, No Firme And Pirate Ship
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка

Переиздание саундтрэка к американскому фильму 1985 года Балбесы.



Теги товара: Picture Disc, Кинематограф

Отзывы о товаре OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Concord
Barcode
[0888072201125]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Dave Grusin: Goonies
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Fratelli Chase, Cellar And Sloth, The Goondocks (Goonies Theme), The It Fifty Dollar Bills And Stiff, Pee Break And Kissing Tunnel, Skull And Signature, Plumbing, Restaurant Trash, Boulders Bats And A Blender, Theyre Here And Skull Cave Chase, Playing The Bones, Mikeys Vision, Triple Stones And A Ball, Wishing Well And The Fratellis Find Coin, Mama And Sloth, One Eyed Willie, No Firme And Pirate Ship
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание саундтрэка к американскому фильму 1985 года Балбесы.


Теги товара: Picture Disc, Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Goonies (Dave Grusin) (picture) (0888072201125) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3930 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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