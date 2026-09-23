35 Seconds of Music and More - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Estate - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Little Peace in C for U - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Autumn Leaves - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), My Funny Valentine - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), Miles Davis Licks - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreu

35 Seconds of Music and More - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Estate - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Little Peace in C for U - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Autumn Leaves - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), My Funny Valentine - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), Miles Davis Licks - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreu

Описание товара 4050538799750, Petrucciani, Michel, The Montreux Years виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: 35 Seconds of Music and More - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Estate - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Little Peace in C for U - Michel Petrucciani Sextet (Live at Auditorium Stravinski 1998), Autumn Leaves - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), My Funny Valentine - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), Miles Davis Licks - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990), Summertime - Michael Mpetrucciani(Live at New Q's 1993), Take the 'A' Train - Michael Petrucciani (Live at New Q's 1993), So What - Michel Petrucciani & Miroslav Vitous (Live at Miles Davis Hall 1996), You Are My Waltz - Michael Petrucciani (Live at New Q's 1993), Rachid - Michel Petrucciani Quartet (Live at Casino Montreux 1990)