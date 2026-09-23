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Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка

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Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка - фото 1
Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Junius Paul
Альбом (сингл)
Ism
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка - фото 1
  • Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0603784912158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Junius Paul
Альбом (сингл)
Ism
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Junius Paul / Ism (Black) (2LP) - это абсолютный музыкальный шедевр, который оценят любители джаза и глубокого исследования звуков. Альбом Ism от Junius Paul - это настоящий творческий манифест, объединяющий энергию и эксперименты в мировой джазовой музыке. Каждая композиция на этой пластинке погружает слушателя в глубины музыкального искусства и удивляет своими многогранными аранжировками. Черная виниловая пластинка Junius Paul / Ism (2LP) передает аутентичное звучание живого выступления, захватывая атмосферу и настроение каждой ноты. Это истинное звуковое путешествие, которое порадует истинных ценителей музыки. Купить виниловую пластинку Junius Paul / Ism (Black) (2LP) - это возможность добавить в свою коллекцию искусство и глубину джазовой музыки. Откройте для себя виртуозное исполнение и новаторский подход Junius Paul, насладитесь прекрасным звучанием винила и окунитесь в мир безграничных музыкальных возможностей.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
International Anthem
Barcode
[0603784912158]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Junius Paul
Альбом (сингл)
Ism
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Junius Paul / Ism (Black) (2LP) - это абсолютный музыкальный шедевр, который оценят любители джаза и глубокого исследования звуков. Альбом Ism от Junius Paul - это настоящий творческий манифест, объединяющий энергию и эксперименты в мировой джазовой музыке. Каждая композиция на этой пластинке погружает слушателя в глубины музыкального искусства и удивляет своими многогранными аранжировками. Черная виниловая пластинка Junius Paul / Ism (2LP) передает аутентичное звучание живого выступления, захватывая атмосферу и настроение каждой ноты. Это истинное звуковое путешествие, которое порадует истинных ценителей музыки. Купить виниловую пластинку Junius Paul / Ism (Black) (2LP) - это возможность добавить в свою коллекцию искусство и глубину джазовой музыки. Откройте для себя виртуозное исполнение и новаторский подход Junius Paul, насладитесь прекрасным звучанием винила и окунитесь в мир безграничных музыкальных возможностей.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Junius Paul - Ism (0603784912158) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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