Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Opeth - Orchid (0602448333001) виниловая пластинка
Orchid — дебютный студийный альбом шведской прогрессив-метал группы Opeth, выпущенный 15 мая 1995 года в Европе на лейбле Candlelight Records и 24 июня 1997 года в США на лейбле Century Black. Он был переиздан в 2000 году с одним бонус-треком под названием Into the Frost of Winter, ранней неизданной репетиционной записью группы. Сеансы записи проходили в старойстудии Unisound в Финспонге, продюсерами выступили Опет и Дэн Свано. Группа записывала демо не для того, чтобы подписать контракт с лейблом. Ли Барретту, основателю Candlelight Records, понравилась запись репетиции Opeth, и он решил подписать контракт с группой. Альбом получил признание критиков.
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