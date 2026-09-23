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Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка

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Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 1
Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 2
Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 3
Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 4
Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 5
Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 6
Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 7
Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 8
Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Steve Hogarth
Альбом (сингл)
Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 1
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 2
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 3
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 4
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 5
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 6
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 7
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 8
  • Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732914
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759212430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Steve Hogarth
Альбом (сингл)
Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Thank You Whoever You Are, Afraid Of Sunlight, White Paper, Famous Blue Raincoat, Cover My Eyes (Pain And Heaven), Three Minute Boy / All You Need Is Love, The Deep Water, Sounds That Can't Be Made, Waiting To Happen, Estonia, The Crow And The Nightingale, Nothing To Declare, Acid Rain, Go!, Man Of A Thousand Faces, Easter
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка

Спустя восемь лет после своего последнего концерта в Риме Стив Хогарт вернулся в итальянскую столицу для особого события: записи SPQR записи альбома SPQR. Британский артист выбрал Рим местом для проекта, сочетающего его музыкальное чутьё с сотрудничеством с итальянской группой RanestRane. Издание на виниле. Альбом SPQR был записан 3 февраля 2024 года в римском зале «Sinopoli» в честь возвращения Стива Хогарта в город для своего первого живого выступления за восемь лет. Ему снова аккомпанировала итальянская прог-группа RanestRane, которая предоставила акустические инструменты: арфу, мандолину, фисгармонию и табла. На этом концерте к ним также присоединился хор Flowing Chords. SPQR — это не просто концертный документ, а настоящее переосмысление репертуара Хогарта. В сет-лист вошли такие классические хиты Marillion, как «Easter», «Afraid of Sunlight», «Estonia» и «Cover My Eyes (Pain and Heaven)», а также эмоционально насыщенные каверы, в том числе «Famous Blue Raincoat» Леонарда Коэна и «All You Need Is Love» The Beatles.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Steve Hogarth - Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli (4029759212430) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759212430]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Steve Hogarth
Альбом (сингл)
Spqr: Live At Rome’S Sala Sinopoli
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Thank You Whoever You Are, Afraid Of Sunlight, White Paper, Famous Blue Raincoat, Cover My Eyes (Pain And Heaven), Three Minute Boy / All You Need Is Love, The Deep Water, Sounds That Can't Be Made, Waiting To Happen, Estonia, The Crow And The Nightingale, Nothing To Declare, Acid Rain, Go!, Man Of A Thousand Faces, Easter
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Германия
Описание
Спустя восемь лет после своего последнего концерта в Риме Стив Хогарт вернулся в итальянскую столицу для особого события: записи SPQR записи альбома SPQR. Британский артист выбрал Рим местом для проекта, сочетающего его музыкальное чутьё с сотрудничеством с итальянской группой RanestRane. Издание на виниле. Альбом SPQR был записан 3 февраля 2024 года в римском зале «Sinopoli» в честь возвращения Стива Хогарта в город для своего первого живого выступления за восемь лет. Ему снова аккомпанировала итальянская прог-группа RanestRane, которая предоставила акустические инструменты: арфу, мандолину, фисгармонию и табла. На этом концерте к ним также присоединился хор Flowing Chords. SPQR — это не просто концертный документ, а настоящее переосмысление репертуара Хогарта. В сет-лист вошли такие классические хиты Marillion, как «Easter», «Afraid of Sunlight», «Estonia» и «Cover My Eyes (Pain and Heaven)», а также эмоционально насыщенные каверы, в том числе «Famous Blue Raincoat» Леонарда Коэна и «All You Need Is Love» The Beatles.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


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