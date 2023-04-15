Top.Mail.Ru
Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка - фото 1
Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка - фото 2
Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка - фото 1
  • Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка - фото 2
  • Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 950 руб. 
Начислим 190 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка
5 950 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4610297800731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Трек-лист
G8, Вася, Утро, Я Ложусь Спать, Пропаганда и Реклама, Думаешь нет - говоришь да, Тройка, Схема, Я Не Шучу, Се-Ля-Ви, Рок, Моё Сердце (не остановилось), 20 Лет Одиночества, Пулемёт, Телега, Не Хочу, Танки - Панки, Что Нам Делать?, Я Панк-рокер и Алкоголик
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка

"35 Live" - концертный альбом группы Наив, на котором представлена запись выступления коллектива в клубе "1930 Moscow". Концерт прошёл 15 апреля 2023 года, и на нём группа исполнила свои золотые хиты. Альбом был выпущен в 2024 году. Издание представлено на двойном черном виниле. Легенда русского панк-рока, группа Наив - уникальный культурный феномен, родившийся за "железным занавесом" и благополучно процветающий по сей день, став живой классикой жанра. Наив остается наиболее стабильной из групп-долгожителей, регулярно подтверждая репутацию одного из лучших "живых" составов страны. За свою 30-летнюю историю группа сыграла тысячи концертов, обзавелась огромной армией поклонников, записала 10 студийных альбомов, ставших бестселлерами, и завоевала массу наград и престижных музыкальных премий. Широкая география выступлений, включающая ближнее зарубежье, Европу, США и Канаду, доказывает высочайший уровень мастерства и самобытности группы.



Теги товара: Панк-рок

Отзывы о товаре Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Bomba Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bomba Music
Barcode
[4610297800731]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Наив
Альбом (сингл)
35 Live 15.04.2023
Жанр
панк
Трек-лист
G8, Вася, Утро, Я Ложусь Спать, Пропаганда и Реклама, Думаешь нет - говоришь да, Тройка, Схема, Я Не Шучу, Се-Ля-Ви, Рок, Моё Сердце (не остановилось), 20 Лет Одиночества, Пулемёт, Телега, Не Хочу, Танки - Панки, Что Нам Делать?, Я Панк-рокер и Алкоголик
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
"35 Live" - концертный альбом группы Наив, на котором представлена запись выступления коллектива в клубе "1930 Moscow". Концерт прошёл 15 апреля 2023 года, и на нём группа исполнила свои золотые хиты. Альбом был выпущен в 2024 году. Издание представлено на двойном черном виниле. Легенда русского панк-рока, группа Наив - уникальный культурный феномен, родившийся за "железным занавесом" и благополучно процветающий по сей день, став живой классикой жанра. Наив остается наиболее стабильной из групп-долгожителей, регулярно подтверждая репутацию одного из лучших "живых" составов страны. За свою 30-летнюю историю группа сыграла тысячи концертов, обзавелась огромной армией поклонников, записала 10 студийных альбомов, ставших бестселлерами, и завоевала массу наград и престижных музыкальных премий. Широкая география выступлений, включающая ближнее зарубежье, Европу, США и Канаду, доказывает высочайший уровень мастерства и самобытности группы.


Теги товара: Панк-рок
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наив - 35 Live 15.04.2023 (2Lp) (4610297800731) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5950 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...