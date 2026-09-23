Coroner - Grin (Marble) (3760053848741) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Grin
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734574
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Характеристики
Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053848741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Grin
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dream Path, The Lethargic Age, Internal Conflicts, Caveat (To The Coming), Serpent Moves, Status: Still Thinking, Theme For Silence, Paralized, Mesmerized, Grin (Nails Hurt), Host
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Coroner - Grin (Marble) (3760053848741) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dream Path, The Lethargic Age, Internal Conflicts, Caveat (To The Coming), Serpent Moves, Status: Still Thinking, Theme For Silence, Paralized, Mesmerized, Grin (Nails Hurt), Host
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Listenable
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Listenable
Barcode
[3760053848741]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Coroner
Альбом (сингл)
Grin
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dream Path, The Lethargic Age, Internal Conflicts, Caveat (To The Coming), Serpent Moves, Status: Still Thinking, Theme For Silence, Paralized, Mesmerized, Grin (Nails Hurt), Host
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Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
коричневый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Израиль
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dream Path, The Lethargic Age, Internal Conflicts, Caveat (To The Coming), Serpent Moves, Status: Still Thinking, Theme For Silence, Paralized, Mesmerized, Grin (Nails Hurt), Host
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Coroner - Grin (Marble) (3760053848741) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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