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The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка

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The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка - фото 2
The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
The National
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка - фото 1
  • The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка - фото 2
  • The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642634
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400031210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
The National
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Beautiful Head, Cold Girl Fever, The Perfect Song, American Mary, Son, Pay For Me, Bitters & Absolut, John's Star, Watching You Well, Theory Of The Crows, 29 Years, Anna Freud
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка

"The National" — дебютный альбом инди-рок группы The National, вышедший в 2001 году. Переиздание на чёрном виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Следом последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator", записанный под новым лейблом. 22 мая 2007 года появился альбом "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0191400031210]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The National
Альбом (сингл)
The National
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Beautiful Head, Cold Girl Fever, The Perfect Song, American Mary, Son, Pay For Me, Bitters & Absolut, John's Star, Watching You Well, Theory Of The Crows, 29 Years, Anna Freud
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
"The National" — дебютный альбом инди-рок группы The National, вышедший в 2001 году. Переиздание на чёрном виниле. The National - американская инди-рок-группа, сформированная в Нью-Йорке музыкантами из Цинциннати, штат Огайо. Первый самостоятельный альбом "The National" был выпущен под лейблом Brassland Records, принадлежащем братьям Десснерам и Алеку Беймсу. Музыканты дали несколько концертов в поддержку готовящегося альбома. Следом последовал второй альбом "Sad Songs for Dirty Lovers". В 2005 группа стала записываться под новым лейблом - Beggars Banquet Records и выпустила альбом "Alligator", записанный под новым лейблом. 22 мая 2007 года появился альбом "Boxer", в записи которого принимали участие приглашённые музыканты. 10 мая 2010 года состоялся выпуск альбома "High Violet", ставшего коммерчески наиболее успешным альбомом группы.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The National - The National (0191400031210) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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