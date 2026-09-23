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Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка

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Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 1
Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 2
Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 3
Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 4
Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 5
Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hoodoo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 1
  • Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 2
  • Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 3
  • Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 4
  • Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 5
  • Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642626
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538323320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hoodoo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Footsteps, It Wont Be Long, This House, Rise, Wishing You Were Here, (Meeting With My) Main Man, Hoodoo, Back Where I Belong, My Right A.R.M., Never Too Late, Find Me
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Footsteps, It Wont Be Long, This House, Rise, Wishing You Were Here, (Meeting With My) Main Man, Hoodoo, Back Where I Belong, My Right A.R.M., Never Too Late, Find Me

Отзывы о товаре Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538323320]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Alison Moyet
Альбом (сингл)
Hoodoo
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Footsteps, It Wont Be Long, This House, Rise, Wishing You Were Here, (Meeting With My) Main Man, Hoodoo, Back Where I Belong, My Right A.R.M., Never Too Late, Find Me
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Footsteps, It Wont Be Long, This House, Rise, Wishing You Were Here, (Meeting With My) Main Man, Hoodoo, Back Where I Belong, My Right A.R.M., Never Too Late, Find Me
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alison Moyet - Hoodoo (4050538323320) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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