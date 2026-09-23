8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка
Ли Морган родился 10 июля 1938 года в Филадельфии. Карьера Ли Моргана продолжалась с середины 1950-х до начала 1970-х годов. Первоначально он интересовался вибрафоном, но со временем проявил растущий интерес к трубе. Его основное стилистическое влияние оказал Клиффорд Браун, который дал подростку несколько уроков перед его безвременной смертью в автокатастрофе. Морган присоединился к биг-бэнду Диззи Гиллеспи в 18 лет и оставался его участником в течение полутора лет, пока группа не была вынуждена распасться в 1958 году. Свою карьеру звукозаписи он начал в качестве лидера в 1956 году на лейбле Blue Note. Всего он записал для компании 25 альбомов. Морган присоединился к группе Jazz Messengers Арта Блейки в 1958 году, где он еще больше развил свой талант солиста и композитора. Блейки можно услышать вместе с Морганом в представленном здесь альбоме Expoobident, который представляет собой сильный хард-боп-квинтет, в который также входят Эдди Хиггинс на фортепиано, Арт Дэвис на басу и Клиффорд Джордан на тенор-саксофоне. Смерть Моргана была трагичной. Вечером 19 февраля 1972 года он был застрелен своей девушкой после ссоры между выступлениями в Slugs, популярном джаз-клубе Нью-Йорка. Ему было всего 33.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 490 руб.623 руб. в СплитИван Кучин - Крестовая Печать (4680068801533) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитRage Against The Machine - Rage Against The Machine (08887511175...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитVarious Artists - Bella Lucio! (0888751276512) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитBoney M - Nightflight To Venus (0889854092511) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитBob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитElvis Costello - Almost Blue (0602547331076) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитElvis Costello - Goodbye Cruel World (0602547331113) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитTom Fogerty - Excalibur (0888072053014) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитOST - Mercy (Johann Johannsson) (0028947983040) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитOST - White Boy Rick (Max Richter) (0028948360338) виниловая пла...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитOST - Yesterday (The Beatles) (0602577850196) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 2 500 руб.625 руб. в СплитBillie Joe Armstrong - No Fun Mondays (0093624888604) виниловая ...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка