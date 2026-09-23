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8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка

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8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 1
8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 2
8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 3
8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 4
8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 5
8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 1
  • 8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 2
  • 8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 3
  • 8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 4
  • 8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 5
  • 8436569193716, Виниловая пластинка Morgan, Lee, Expoobident - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642617
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка

Ли Морган родился 10 июля 1938 года в Филадельфии. Карьера Ли Моргана продолжалась с середины 1950-х до начала 1970-х годов. Первоначально он интересовался вибрафоном, но со временем проявил растущий интерес к трубе. Его основное стилистическое влияние оказал Клиффорд Браун, который дал подростку несколько уроков перед его безвременной смертью в автокатастрофе. Морган присоединился к биг-бэнду Диззи Гиллеспи в 18 лет и оставался его участником в течение полутора лет, пока группа не была вынуждена распасться в 1958 году. Свою карьеру звукозаписи он начал в качестве лидера в 1956 году на лейбле Blue Note. Всего он записал для компании 25 альбомов. Морган присоединился к группе Jazz Messengers Арта Блейки в 1958 году, где он еще больше развил свой талант солиста и композитора. Блейки можно услышать вместе с Морганом в представленном здесь альбоме Expoobident, который представляет собой сильный хард-боп-квинтет, в который также входят Эдди Хиггинс на фортепиано, Арт Дэвис на басу и Клиффорд Джордан на тенор-саксофоне. Смерть Моргана была трагичной. Вечером 19 февраля 1972 года он был застрелен своей девушкой после ссоры между выступлениями в Slugs, популярном джаз-клубе Нью-Йорка. Ему было всего 33.

Отзывы о товаре 8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Ли Морган родился 10 июля 1938 года в Филадельфии. Карьера Ли Моргана продолжалась с середины 1950-х до начала 1970-х годов. Первоначально он интересовался вибрафоном, но со временем проявил растущий интерес к трубе. Его основное стилистическое влияние оказал Клиффорд Браун, который дал подростку несколько уроков перед его безвременной смертью в автокатастрофе. Морган присоединился к биг-бэнду Диззи Гиллеспи в 18 лет и оставался его участником в течение полутора лет, пока группа не была вынуждена распасться в 1958 году. Свою карьеру звукозаписи он начал в качестве лидера в 1956 году на лейбле Blue Note. Всего он записал для компании 25 альбомов. Морган присоединился к группе Jazz Messengers Арта Блейки в 1958 году, где он еще больше развил свой талант солиста и композитора. Блейки можно услышать вместе с Морганом в представленном здесь альбоме Expoobident, который представляет собой сильный хард-боп-квинтет, в который также входят Эдди Хиггинс на фортепиано, Арт Дэвис на басу и Клиффорд Джордан на тенор-саксофоне. Смерть Моргана была трагичной. Вечером 19 февраля 1972 года он был застрелен своей девушкой после ссоры между выступлениями в Slugs, популярном джаз-клубе Нью-Йорка. Ему было всего 33.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


8436569193716, Morgan, Lee, Expoobident виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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