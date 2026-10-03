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Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 1
Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 2
Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 3
Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 4
Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Golden
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 1
  • Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 2
  • Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 3
  • Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 4
  • Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642593
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
4.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Golden
Трек-лист
Dancing, Stop Me From Falling, Golden, A Lifetime To Repair, Sincerely Yours, One Last Kiss, Live A Little, Shelby 68, Radio On, Love, Raining Glitter, Musics Too Sad Without You
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dancing, Stop Me From Falling, Golden, A Lifetime To Repair, Sincerely Yours, One Last Kiss, Live A Little, Shelby 68, Radio On, Love, Raining Glitter, Musics Too Sad Without You

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Golden (4050538360714) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
4.05E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Golden
Трек-лист
Dancing, Stop Me From Falling, Golden, A Lifetime To Repair, Sincerely Yours, One Last Kiss, Live A Little, Shelby 68, Radio On, Love, Raining Glitter, Musics Too Sad Without You
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Dancing, Stop Me From Falling, Golden, A Lifetime To Repair, Sincerely Yours, One Last Kiss, Live A Little, Shelby 68, Radio On, Love, Raining Glitter, Musics Too Sad Without You
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Отзывы


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