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Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка

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Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 1
Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 2
Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 3
Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 4
Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
East Coasting [Remastered edition]
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 1
  • Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 2
  • Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 3
  • Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 4
  • Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
3 910 руб.  4 992 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642590
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка
3 910 руб. -22%
4 992 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538816150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
East Coasting [Remastered edition]
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Memories Of You, East Coasting, West Coast Ghost, Celia, Conversation, Fifty-First Street Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Memories Of You, East Coasting, West Coast Ghost, Celia, Conversation, Fifty-First Street Blues

Отзывы о товаре Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bmg Rights Management
Barcode
[4050538816150]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Charles Mingus
Альбом (сингл)
East Coasting [Remastered edition]
Жанр
Jazz rock, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Memories Of You, East Coasting, West Coast Ghost, Celia, Conversation, Fifty-First Street Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Memories Of You, East Coasting, West Coast Ghost, Celia, Conversation, Fifty-First Street Blues
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Charles Mingus - East Coasting (4050538816150) виниловая пластинка - купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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