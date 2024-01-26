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Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка

1 Отзывы
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Herbie Hancock - Takin&#039; Off (8436569190418) виниловая пластинка - фото 1
Herbie Hancock - Takin&#039; Off (8436569190418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Herbie Hancock - Takin&#039; Off (8436569190418) виниловая пластинка - фото 1
  • Herbie Hancock - Takin&#039; Off (8436569190418) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 570 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка
2 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка

Takin Off стал первым альбомом Херби Хэнкока под его собственным именем. Все композиции написаны лидером, которого поддерживают такие звезды, как Декстер Гордон, Фредди Хаббард, Бутч Уоррен и Билли Хиггинс. В альбом вошла одна из самых известных композиций Хэнкока «Watermelon Man», вошедшая в сотню лучших поп-чартов. Эта мелодия станет джазовым стандартом, и ее кавер-версию, среди прочего, будет исполнять Монго Сантамария. Известный джазовый критик Леонард Физер сказал о пластинке следующее: «Будучи первым сольным альбомом Херби Хэнкока, эта пластинка послужит для многих слушателей знакомством с талантом молодого и безошибочно многообещающего артиста, недавно подписавшего эксклюзивный контракт Blue Note. ».

Отзывы о товаре Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка

26.01.2024
Алиса

Достоинства:
отличное переиздание. Хороший звук. Оформление огонь. Адекватная цена.



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Takin Off стал первым альбомом Херби Хэнкока под его собственным именем. Все композиции написаны лидером, которого поддерживают такие звезды, как Декстер Гордон, Фредди Хаббард, Бутч Уоррен и Билли Хиггинс. В альбом вошла одна из самых известных композиций Хэнкока «Watermelon Man», вошедшая в сотню лучших поп-чартов. Эта мелодия станет джазовым стандартом, и ее кавер-версию, среди прочего, будет исполнять Монго Сантамария. Известный джазовый критик Леонард Физер сказал о пластинке следующее: «Будучи первым сольным альбомом Херби Хэнкока, эта пластинка послужит для многих слушателей знакомством с талантом молодого и безошибочно многообещающего артиста, недавно подписавшего эксклюзивный контракт Blue Note. ».
Самовывоз
Доставка
Отзывы
26.01.2024
Алиса

Достоинства:
отличное переиздание. Хороший звук. Оформление огонь. Адекватная цена.


Herbie Hancock - Takin' Off (8436569190418) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2570 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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