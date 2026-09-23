Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Gazpacho - When Earth Lets Go (0802644817811) виниловая пластинка
Виниловая пластинка Gazpacho / When Earth Lets Go (Black) (1LP) представляет собой захватывающий музыкальный альбом от талантливой норвежской группы Gazpacho. Когда Земля отпускает нас, это прекрасное творение истинно заставит вас проникнуться их музыкой. Вдохновленные природой и глубокими эмоциями, Gazpacho создал неповторимое звучание, сочетающее интенсивные мелодии, лирическую эмоциональность и музыкальную экспериментальность. Их звук перенесет вас в удивительный мир историй и идей. Купить виниловую пластинку Gazpacho / When Earth Lets Go (Black) (1LP) – это отличная возможность вобрать в себя весь творческий потенциал этой группы. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и погрузитесь в уникальные звуки Gazpacho, которые навсегда останутся в вашем сердце.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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