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Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка

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Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 1
Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 2
Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 3
Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 4
Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 5
Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 6
Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Missa Atropos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 1
  • Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 2
  • Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 3
  • Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 4
  • Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 5
  • Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 6
  • Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 090 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642532
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка
4 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Missa Atropos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Defense Mechanism, I Was Never Here, Snail, Missa Atropos, Will To Live, River, Vera, Splendid Isolation, An Audience
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Defense Mechanism, I Was Never Here, Snail, Missa Atropos, Will To Live, River, Vera, Splendid Isolation, An Audience



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Kscope
Barcode
[0802644817910]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Gazpacho
Альбом (сингл)
Missa Atropos
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Defense Mechanism, I Was Never Here, Snail, Missa Atropos, Will To Live, River, Vera, Splendid Isolation, An Audience
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Defense Mechanism, I Was Never Here, Snail, Missa Atropos, Will To Live, River, Vera, Splendid Isolation, An Audience


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gazpacho - Missa Atropos (0802644817910) виниловая пластинка - стоимость товара 4090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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