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Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка

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0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 1
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 2
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 3
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 4
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 5
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 6
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 7
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 8
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 9
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 10
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 11
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 12
0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 1
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 2
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 3
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 4
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 5
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 6
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 7
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 8
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 9
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 10
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 11
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 12
  • 0636551818919, Виниловая пластинка Wakeman, Rick, The Red Planet - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642449
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка

Студийный альбом 2020 года Рика Уэйкмана, записанный совместно с группой The English Rock Ensemble. Рик Уэйкман - британский клавишник и композитор, участник рок-группы Yes. Один из известных музыкантов-виртуозов, играющих на клавишных инструментах. Стал известен после совместных выступлений с группами Strawbs и Yes. Он один из первых начал использовать электронные клавишные инструменты в сочетании с оркестром и хором. Во всем мире было продано больше 50 миллионов копий его сольных альбомов.

Отзывы о товаре Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Студийный альбом 2020 года Рика Уэйкмана, записанный совместно с группой The English Rock Ensemble. Рик Уэйкман - британский клавишник и композитор, участник рок-группы Yes. Один из известных музыкантов-виртуозов, играющих на клавишных инструментах. Стал известен после совместных выступлений с группами Strawbs и Yes. Он один из первых начал использовать электронные клавишные инструменты в сочетании с оркестром и хором. Во всем мире было продано больше 50 миллионов копий его сольных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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