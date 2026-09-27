Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб.
В наличии
Код товара: 642449
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Загружаем...
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Загружаем...
3 620 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка
Студийный альбом 2020 года Рика Уэйкмана, записанный совместно с группой The English Rock Ensemble. Рик Уэйкман - британский клавишник и композитор, участник рок-группы Yes. Один из известных музыкантов-виртуозов, играющих на клавишных инструментах. Стал известен после совместных выступлений с группами Strawbs и Yes. Он один из первых начал использовать электронные клавишные инструменты в сочетании с оркестром и хором. Во всем мире было продано больше 50 миллионов копий его сольных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Студийный альбом 2020 года Рика Уэйкмана, записанный совместно с группой The English Rock Ensemble. Рик Уэйкман - британский клавишник и композитор, участник рок-группы Yes. Один из известных музыкантов-виртуозов, играющих на клавишных инструментах. Стал известен после совместных выступлений с группами Strawbs и Yes. Он один из первых начал использовать электронные клавишные инструменты в сочетании с оркестром и хором. Во всем мире было продано больше 50 миллионов копий его сольных альбомов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Rick Wakeman - The Red Planet (0636551818919) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3620 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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