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Dio - Killing The Dragon (coloured) (4050538769319) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dio - Killing The Dragon (coloured) (4050538769319) виниловая пластинка

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4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 1
4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 2
4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 3
4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 4
4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 5
4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 6
4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 1
  • 4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 2
  • 4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 3
  • 4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 4
  • 4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 5
  • 4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 6
  • 4050538769319, Виниловая пластинка Dio, Killing The Dragon (coloured) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642422
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Dio - Killing The Dragon (coloured) (4050538769319) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dio - Killing The Dragon (coloured) (4050538769319) виниловая пластинка

Красно-оранжевый винил 180 гр., разворотный конверт, ограниченный тираж. Юбилейное переиздание 2022-го года, оригинальное издание альбома было выпущено в 2002-м году.

Отзывы о товаре Dio - Killing The Dragon (coloured) (4050538769319) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Красно-оранжевый винил 180 гр., разворотный конверт, ограниченный тираж. Юбилейное переиздание 2022-го года, оригинальное издание альбома было выпущено в 2002-м году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dio - Killing The Dragon (coloured) (4050538769319) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3910 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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