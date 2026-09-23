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Miles Davis - Walkin' (8436569191354) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Walkin' (8436569191354) виниловая пластинка

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Miles Davis - Walkin&#039; (8436569191354) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Walkin&#039; (8436569191354) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Walkin&#039; (8436569191354) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Walkin'
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Walkin&#039; (8436569191354) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Walkin&#039; (8436569191354) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Walkin&#039; (8436569191354) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642403
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Walkin' (8436569191354) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569191354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Walkin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Walkin' Blue'n' Boogie, Solar, You Don't Know What Love Is, Love Me Or Leave Me, I'll Remember April
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Walkin' (8436569191354) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walkin' Blue'n' Boogie, Solar, You Don't Know What Love Is, Love Me Or Leave Me, I'll Remember April

Отзывы о товаре Miles Davis - Walkin' (8436569191354) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8436569191354]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Walkin'
Жанр
Jazz
Трек-лист
Walkin' Blue'n' Boogie, Solar, You Don't Know What Love Is, Love Me Or Leave Me, I'll Remember April
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
William Claxton Collection
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Walkin' Blue'n' Boogie, Solar, You Don't Know What Love Is, Love Me Or Leave Me, I'll Remember April
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Walkin' (8436569191354) виниловая пластинка - стоимость товара 2620 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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