8436569193518, Davis, Miles, Relaxin' виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 8436569193518, Davis, Miles, Relaxin' виниловая пластинка
Первый классический квинтет Майлза Дэвиса был сформирован в 1955 году и считается одним из величайших ансамблей в истории джаза. Relaxin стал вторым в серии из четырех альбомов группы, записанных в период с мая по октябрь 1956 года. Он содержит первую версию Майлза «If I Were a Bell» из пьесы «Парни и куклы», мелодию, которую он включит в свой концертный репертуар до 1965 года. «Услышав множество вариаций, которые он придумывает на протяжении всей песни, - писала Линдси Плэйнер, - можно понять, насколько Дэвис, должно быть, был заинтригован этой мелодией, поскольку она оставалась в его исполнительском репертуаре на протяжении десятилетий. Такие треки, как «You’re My Everything» и «Oleo», подчеркивают синхронный характер Дэвиса и Колтрейна, поскольку они несут мелодии друг друга, чередуя соло. Устойчивая синкопа Филадельфии Джо Джонса делает ритмы плотными, а тонкое взаимодействие еще более заметным». В качестве бонуса добавлены две мелодии с первого Prestige LP квинтета.
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