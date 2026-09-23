Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) виниловая пластинка
Хотя фильм Луи Маля «Восхождение для эшафо» не был первым фильмом, в котором использовался джазовый саундтрек или с участием джазовых музыкантов, он был первым фильмом, продемонстрировавшим абсолютную интеграцию джазовой музыки в художественный фильм, история которого не имела ничего общего с джаз или даже сама музыка. Джаз использовался, чтобы подчеркнуть драматическое действие и развить/поддержать кульминацию фильма. Импровизации Майлза Дэвиса идеально вписались в мрачную атмосферу фильма и во многом способствовали подчеркиванию многих тонкостей истории и внутренних мыслей ее героев. Альбом получил пятизвездочную оценку в журнале Down Beat, а Ральф Дж. Глисон назвал его «абсолютно захватывающим релизом». По его словам, «французская группа просто очарована Майлзом, хотя Вилену удается очень хорошо играть в своих коротких соло, а кисти Klook восхитительны. Но по этим трекам запомнился Майлз, он передает концентрированную красоту и суровый драматизм, скажем, Билли Холидей
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