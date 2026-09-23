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Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) виниловая пластинка

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8437016248003, Виниловая пластинка Davis, Miles, Ascenseur Pour L&#039;Echafaud - фото 1
8437016248003, Виниловая пластинка Davis, Miles, Ascenseur Pour L&#039;Echafaud - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8437016248003, Виниловая пластинка Davis, Miles, Ascenseur Pour L&#039;Echafaud - фото 1
  • 8437016248003, Виниловая пластинка Davis, Miles, Ascenseur Pour L&#039;Echafaud - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб. 
Начислим 106 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642387
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) виниловая пластинка
2 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) виниловая пластинка

Хотя фильм Луи Маля «Восхождение для эшафо» не был первым фильмом, в котором использовался джазовый саундтрек или с участием джазовых музыкантов, он был первым фильмом, продемонстрировавшим абсолютную интеграцию джазовой музыки в художественный фильм, история которого не имела ничего общего с джаз или даже сама музыка. Джаз использовался, чтобы подчеркнуть драматическое действие и развить/поддержать кульминацию фильма. Импровизации Майлза Дэвиса идеально вписались в мрачную атмосферу фильма и во многом способствовали подчеркиванию многих тонкостей истории и внутренних мыслей ее героев. Альбом получил пятизвездочную оценку в журнале Down Beat, а Ральф Дж. Глисон назвал его «абсолютно захватывающим релизом». По его словам, «французская группа просто очарована Майлзом, хотя Вилену удается очень хорошо играть в своих коротких соло, а кисти Klook восхитительны. Но по этим трекам запомнился Майлз, он передает концентрированную красоту и суровый драматизм, скажем, Билли Холидей

Отзывы о товаре Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Страна производитель
Китай
Описание
Хотя фильм Луи Маля «Восхождение для эшафо» не был первым фильмом, в котором использовался джазовый саундтрек или с участием джазовых музыкантов, он был первым фильмом, продемонстрировавшим абсолютную интеграцию джазовой музыки в художественный фильм, история которого не имела ничего общего с джаз или даже сама музыка. Джаз использовался, чтобы подчеркнуть драматическое действие и развить/поддержать кульминацию фильма. Импровизации Майлза Дэвиса идеально вписались в мрачную атмосферу фильма и во многом способствовали подчеркиванию многих тонкостей истории и внутренних мыслей ее героев. Альбом получил пятизвездочную оценку в журнале Down Beat, а Ральф Дж. Глисон назвал его «абсолютно захватывающим релизом». По его словам, «французская группа просто очарована Майлзом, хотя Вилену удается очень хорошо играть в своих коротких соло, а кисти Klook восхитительны. Но по этим трекам запомнился Майлз, он передает концентрированную красоту и суровый драматизм, скажем, Билли Холидей
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Miles Davis - Ascenseur Pour L'Echafaud (8437016248003) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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