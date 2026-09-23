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Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка

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Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 1
Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 2
Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 3
Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 4
Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 1
  • Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 2
  • Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 3
  • Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 4
  • Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642332
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0720841217381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don't Let Me Go, Kiss It Off Me, Heavenly, You're The Only Good Thing In My Life, Touch, Hentai, Cry, Falling In Love, Pure
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Let Me Go, Kiss It Off Me, Heavenly, You're The Only Good Thing In My Life, Touch, Hentai, Cry, Falling In Love, Pure



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0720841217381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Cigarettes After Sex
Альбом (сингл)
DELUXE
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Don't Let Me Go, Kiss It Off Me, Heavenly, You're The Only Good Thing In My Life, Touch, Hentai, Cry, Falling In Love, Pure
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Don't Let Me Go, Kiss It Off Me, Heavenly, You're The Only Good Thing In My Life, Touch, Hentai, Cry, Falling In Love, Pure


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cigarettes After Sex - Cry - deluxe (0720841217381) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 4150 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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