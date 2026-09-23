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The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка

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The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка - фото 1
The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Tryp
Альбом (сингл)
My Brain Collapsed
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка - фото 1
  • The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642324
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Tryp
Альбом (сингл)
My Brain Collapsed
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Take The Tryp, I Dream In Black And White, The Shadows Of Night, Psychedelic Surfer, My Auntie Lives In Russia, My Brain Collapsed, The Girl From Tomorrow, The Lizard Sheds It’s Skin, Mangled Mind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Take The Tryp, I Dream In Black And White, The Shadows Of Night, Psychedelic Surfer, My Auntie Lives In Russia, My Brain Collapsed, The Girl From Tomorrow, The Lizard Sheds It’s Skin, Mangled Mind

Отзывы о товаре The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
TRADING PLACES
Barcode
[5060672880817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Tryp
Альбом (сингл)
My Brain Collapsed
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Take The Tryp, I Dream In Black And White, The Shadows Of Night, Psychedelic Surfer, My Auntie Lives In Russia, My Brain Collapsed, The Girl From Tomorrow, The Lizard Sheds It’s Skin, Mangled Mind
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Take The Tryp, I Dream In Black And White, The Shadows Of Night, Psychedelic Surfer, My Auntie Lives In Russia, My Brain Collapsed, The Girl From Tomorrow, The Lizard Sheds It’s Skin, Mangled Mind
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Tryp - My Brain Collapsed!! (5060672880817) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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