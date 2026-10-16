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Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка

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Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото 1
Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото 2
Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото 3
Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото 1
  • Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото 2
  • Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото 3
  • Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642244
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Bon Iver / 22, A Million (Black) - это шедевр современной музыки, который отправит вас в уникальное музыкальное путешествие. Альбом 22, A Million представляет собой смелое сочетание электроники, фолка и экспериментальных звуковых текстур, созданных гениальным музыкантом Bon Iver. Этот альбом на одинарной LP пронизан необузданной энергией и глубокими эмоциями. Тексты песен раскрывают сложные мысли и чувства, прикосновение к которым доставляет настоящее удовольствие. Звуковая композиция 22, A Million является экспериментом, результатом которого стала музыкальная гармония, неожиданные фразы и уникальные мелодические решения.

Отзывы о товаре Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Bon Iver / 22, A Million (Black) - это шедевр современной музыки, который отправит вас в уникальное музыкальное путешествие. Альбом 22, A Million представляет собой смелое сочетание электроники, фолка и экспериментальных звуковых текстур, созданных гениальным музыкантом Bon Iver. Этот альбом на одинарной LP пронизан необузданной энергией и глубокими эмоциями. Тексты песен раскрывают сложные мысли и чувства, прикосновение к которым доставляет настоящее удовольствие. Звуковая композиция 22, A Million является экспериментом, результатом которого стала музыкальная гармония, неожиданные фразы и уникальные мелодические решения.
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Отзывы


Bon Iver - 22, A Million (0656605230016) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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