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Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка

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Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 1
Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 2
Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 3
Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 4
Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Blackbird
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 1
  • Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 2
  • Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 3
  • Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 4
  • Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753426555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Blackbird
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ties That Bind, Come To Life, Brand Start, Buried Alive, Coming Home, Before Tomorrow Comes, Rise Today, Blackbird, One By One, Watch Over You, Break Me Down, White Knuckles, Wayward One
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ties That Bind, Come To Life, Brand Start, Buried Alive, Coming Home, Before Tomorrow Comes, Rise Today, Blackbird, One By One, Watch Over You, Break Me Down, White Knuckles, Wayward One

Отзывы о товаре Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[0600753426555]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Alter Bridge
Альбом (сингл)
Blackbird
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Ties That Bind, Come To Life, Brand Start, Buried Alive, Coming Home, Before Tomorrow Comes, Rise Today, Blackbird, One By One, Watch Over You, Break Me Down, White Knuckles, Wayward One
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Ties That Bind, Come To Life, Brand Start, Buried Alive, Coming Home, Before Tomorrow Comes, Rise Today, Blackbird, One By One, Watch Over You, Break Me Down, White Knuckles, Wayward One
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alter Bridge - Blackbird (0600753426555) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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