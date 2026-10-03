Паровая станция Kitfort КТ-9142
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Характеристики
Описание товара Паровая станция Kitfort КТ-9142
Паровая станция KT-9142 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга с резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! Благодаря силе пара и алюминиевой подошве с керамическим покрытием можно гладить постельное бельё, полотенца, сложенные в несколько слоёв, вещи со сложной структурой. Также паровая станция отпарит матрасы, шубы, дублёнки, освежит вещи к сезону. С помощью паровой станции вы можете проводить горизонтальное и вертикальное отпаривание. Например, вы можете погладить шторы, не снимая их, обивку мягкой мебели и другое. Также утюжок может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Регулятором настраивается температура нагрева подошвы утюга от 70 до 210°C в зависимости от обрабатываемой ткани
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