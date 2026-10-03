Top.Mail.Ru
Паровая станция Kitfort КТ-9142 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Паровая станция Kitfort КТ-9142

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 1
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 2
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 3
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 4
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 5
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 6
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 7
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 8
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 9
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 10
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 11
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 12
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 13
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 14
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 15
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 16
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 17
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 18
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 19
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 20
Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 1
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 2
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 3
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 4
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 5
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 6
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 7
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 8
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 9
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 10
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 11
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 12
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 13
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 14
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 15
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 16
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 17
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 18
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 19
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 20
  • Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 640790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Утюги
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительный цвет
белый
Материал подошвы
керамика
Объём резервуара для воды
1800
Основной цвет
черный
Прочее
индикатор нагрева
Страна производства
Китай
Функции и особенности
3 режима работы, желобок для пуговиц
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х21
Вес, кг.
3

Описание товара Паровая станция Kitfort КТ-9142

Паровая станция KT-9142 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга с резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! Благодаря силе пара и алюминиевой подошве с керамическим покрытием можно гладить постельное бельё, полотенца, сложенные в несколько слоёв, вещи со сложной структурой. Также паровая станция отпарит матрасы, шубы, дублёнки, освежит вещи к сезону. С помощью паровой станции вы можете проводить горизонтальное и вертикальное отпаривание. Например, вы можете погладить шторы, не снимая их, обивку мягкой мебели и другое. Также утюжок может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Регулятором настраивается температура нагрева подошвы утюга от 70 до 210°C в зависимости от обрабатываемой ткани

Отзывы о товаре Паровая станция Kitfort КТ-9142




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Утюги
Длина сетевого шнура
1.8
Дополнительный цвет
белый
Материал подошвы
керамика
Объём резервуара для воды
1800
Основной цвет
черный
Прочее
индикатор нагрева
Страна производства
Китай
Функции и особенности
3 режима работы, желобок для пуговиц
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая станция KT-9142 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга с резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! Благодаря силе пара и алюминиевой подошве с керамическим покрытием можно гладить постельное бельё, полотенца, сложенные в несколько слоёв, вещи со сложной структурой. Также паровая станция отпарит матрасы, шубы, дублёнки, освежит вещи к сезону. С помощью паровой станции вы можете проводить горизонтальное и вертикальное отпаривание. Например, вы можете погладить шторы, не снимая их, обивку мягкой мебели и другое. Также утюжок может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Регулятором настраивается температура нагрева подошвы утюга от 70 до 210°C в зависимости от обрабатываемой ткани
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая станция Kitfort КТ-9142 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...