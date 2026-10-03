Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus
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Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 460 руб.
В наличии
Код товара: 209599
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Загружаем...
20 460 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.65
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
синий
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Основной цвет
белый
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Прочее
долив воды в любой момент использования и возможность использования водопроводной воды.
Расход при паровом ударе, г./мин.
430
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое отключение / система самоочистки / вертикальное отпаривание / защита от накипи / постоянная подача пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х33х22
Вес, кг.
7
Описание товара Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus
Позволяет перегладить огромное количество вещей до идеального состояния. Керамическая подошва модели обладает антипригарными свойствами. Опция автоматического отключения сработает, если парогенератор перегреется. Система самоочистки позволяет владельцу не тратить время на уход за устройством.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.65
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
синий
Материал подошвы
керамика
Мощность, Вт
2400
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.5
Основной цвет
белый
Паровой удар
да
Парогенератор
да
Развернуть
Прочее
долив воды в любой момент использования и возможность использования водопроводной воды.
Расход при паровом ударе, г./мин.
430
Страна производства
Китай
Функции и особенности
автоматическое отключение / система самоочистки / вертикальное отпаривание / защита от накипи / постоянная подача пара
Страна производитель
Китай
Позволяет перегладить огромное количество вещей до идеального состояния. Керамическая подошва модели обладает антипригарными свойствами. Опция автоматического отключения сработает, если парогенератор перегреется. Система самоочистки позволяет владельцу не тратить время на уход за устройством.
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Парогенератор Philips GC7920/20 PerfectCare Compact Plus - по цене 20460 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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