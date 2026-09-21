Парогненератор Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 703343
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Утюги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х37х27
Вес, кг.
6.56
Описание товара Парогненератор Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro
Парогенератор Braun IS7282BL с режимом вертикального отпаривания справляется с разглаживанием складок разных типов тканей. Мелкодисперсный пар с интенсивностью до 500 г/мин глубоко проникает в структуру ткани. Анодированная подошва Eloxal 3D Plus гладко скользит и устойчива к повреждениям.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Парогенератор Braun IS7282BL с режимом вертикального отпаривания справляется с разглаживанием складок разных типов тканей. Мелкодисперсный пар с интенсивностью до 500 г/мин глубоко проникает в структуру ткани. Анодированная подошва Eloxal 3D Plus гладко скользит и устойчива к повреждениям.
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Смотрите также: Гладильные системы, Дорожные утюги, Отпариватели, Парогенераторы, Утюги, с бойлером
Парогненератор Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Парогненератор Braun IS7282BL CareStyle 7 Pro