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Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий купить с доставкой в Москве
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Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий

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Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 1
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 2
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 3
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 4
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 5
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 6
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 7
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 8
Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Паровая станция
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 1
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 2
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 3
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 4
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 5
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 6
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 7
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 8
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 180 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640791
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий
6 180 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровая станция
Длина сетевого шнура
1.6
Мощность, Вт
2000
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.2
Паровой удар
нет
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
35
Функции и особенности
желобок для пуговиц, индикатор готовности пара, индикатор нагрева, индикатор низкого уровня воды
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х20х20
Вес, кг.
2.7

Описание товара Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий

Это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! С помощью КТ-9135 можно отпаривать вещи вертикально. Благодаря мощной струе пара паровая станция справится даже с плотными шторами, брюками, верхней одеждой. Также она может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Регулятором на утюге настраивается t °C нагрева подошвы утюга до 210 °C для обработки различных типов ткани. На подставке имеется регулятор уровня подачи пара и индикация работы устройства. На ручке располагается кнопка подачи пара. Отличительная особенность КТ-9135 от утюга - большой резервуар для воды (1,2 л). Вода из резервуара с помощью помпы подаётся по шлангу в испаритель утюга, где под воздействием высокой t °C превращается в пар и под давлением выходит из отверстий подошвы. Резервуар у паровой станции съёмный. Он легко вынимается, наполняется водой и моется после использования. Подошва утюга выполнена из алюминия с керамическим покрытием, поэтому она хорошо скользит и легко очищается. Такой утюг не сделает затяжек на одежде и лишних складок. На подставке расположены термостойкие вставки, благодаря которым на неё можно устанавливать горячий утюг. Также они служат для обеспечения его устойчивости. Для компактного хранения парового шланга предусмотрен специальный держатель на корпусе прибора. У КТ-9135 небольшой корпус, выполненный в стильном цветовом решении. Паровая станция не займёт много места во время работы и при хранении.

Отзывы о товаре Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровая станция
Длина сетевого шнура
1.6
Мощность, Вт
2000
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.2
Паровой удар
нет
Парогенератор
да
Расход при паровом ударе, г./мин.
35
Функции и особенности
желобок для пуговиц, индикатор готовности пара, индикатор нагрева, индикатор низкого уровня воды
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! С помощью КТ-9135 можно отпаривать вещи вертикально. Благодаря мощной струе пара паровая станция справится даже с плотными шторами, брюками, верхней одеждой. Также она может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Регулятором на утюге настраивается t °C нагрева подошвы утюга до 210 °C для обработки различных типов ткани. На подставке имеется регулятор уровня подачи пара и индикация работы устройства. На ручке располагается кнопка подачи пара. Отличительная особенность КТ-9135 от утюга - большой резервуар для воды (1,2 л). Вода из резервуара с помощью помпы подаётся по шлангу в испаритель утюга, где под воздействием высокой t °C превращается в пар и под давлением выходит из отверстий подошвы. Резервуар у паровой станции съёмный. Он легко вынимается, наполняется водой и моется после использования. Подошва утюга выполнена из алюминия с керамическим покрытием, поэтому она хорошо скользит и легко очищается. Такой утюг не сделает затяжек на одежде и лишних складок. На подставке расположены термостойкие вставки, благодаря которым на неё можно устанавливать горячий утюг. Также они служат для обеспечения его устойчивости. Для компактного хранения парового шланга предусмотрен специальный держатель на корпусе прибора. У КТ-9135 небольшой корпус, выполненный в стильном цветовом решении. Паровая станция не займёт много места во время работы и при хранении.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий - стоимость товара 6180 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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