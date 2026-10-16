Описание товара Паровая станция Kitfort КТ-9135-3 бело-синий

Это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! С помощью КТ-9135 можно отпаривать вещи вертикально. Благодаря мощной струе пара паровая станция справится даже с плотными шторами, брюками, верхней одеждой. Также она может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Регулятором на утюге настраивается t °C нагрева подошвы утюга до 210 °C для обработки различных типов ткани. На подставке имеется регулятор уровня подачи пара и индикация работы устройства. На ручке располагается кнопка подачи пара. Отличительная особенность КТ-9135 от утюга - большой резервуар для воды (1,2 л). Вода из резервуара с помощью помпы подаётся по шлангу в испаритель утюга, где под воздействием высокой t °C превращается в пар и под давлением выходит из отверстий подошвы. Резервуар у паровой станции съёмный. Он легко вынимается, наполняется водой и моется после использования. Подошва утюга выполнена из алюминия с керамическим покрытием, поэтому она хорошо скользит и легко очищается. Такой утюг не сделает затяжек на одежде и лишних складок. На подставке расположены термостойкие вставки, благодаря которым на неё можно устанавливать горячий утюг. Также они служат для обеспечения его устойчивости. Для компактного хранения парового шланга предусмотрен специальный держатель на корпусе прибора. У КТ-9135 небольшой корпус, выполненный в стильном цветовом решении. Паровая станция не займёт много места во время работы и при хранении.