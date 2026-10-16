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Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый купить с доставкой в Москве
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Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый

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Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 1
Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 2
Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 3
Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 4
Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 1
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 2
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 3
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 4
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 
Начислим 96 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640781
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый
5 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.6
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
желтый
Материал подошвы
алюминий с керамическим покрытием
Мощность, Вт
2000
Объём резервуара для воды
1.2
Основной цвет
белый
Прочее
постоянная подача пара, регулировка подачи пара
Страна производства
Китай
Функции и особенности
съемный резервуар для воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х32х27
Вес, кг.
4.5

Описание товара Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый

Паровая станция KT-9135 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! С помощью КТ-9135 можно отпаривать вещи вертикально. Благодаря мощной струе пара паровая станция справится даже с плотными шторами, брюками, верхней одеждой. Также она может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Бережное отношение к вещам. Регулятором на утюге настраивается t °C нагрева подошвы утюга до 210 °C для обработки различных типов ткани. На подставке имеется регулятор уровня подачи пара и индикация работы устройства. На ручке располагается кнопка подачи пара. Отличительная особенность КТ-9135 от утюга - большой резервуар для воды (1,2 л). Вода из резервуара с помощью помпы подаётся по шлангу в испаритель утюга, где под воздействием высокой t °C превращается в пар и под давлением выходит из отверстий подошвы. Удобно наполнять! Резервуар у паровой станции съёмный. Он легко вынимается, наполняется водой и моется после использования.

Отзывы о товаре Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Парогенераторы
Длина сетевого шнура
1.6
Длина шланга для пара
1.6
Дополнительный цвет
желтый
Материал подошвы
алюминий с керамическим покрытием
Мощность, Вт
2000
Объём резервуара для воды
1.2
Основной цвет
белый
Прочее
постоянная подача пара, регулировка подачи пара
Страна производства
Китай
Функции и особенности
съемный резервуар для воды
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая станция KT-9135 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут! С помощью КТ-9135 можно отпаривать вещи вертикально. Благодаря мощной струе пара паровая станция справится даже с плотными шторами, брюками, верхней одеждой. Также она может работать как обычный утюг и проводить сухую глажку вещей. Бережное отношение к вещам. Регулятором на утюге настраивается t °C нагрева подошвы утюга до 210 °C для обработки различных типов ткани. На подставке имеется регулятор уровня подачи пара и индикация работы устройства. На ручке располагается кнопка подачи пара. Отличительная особенность КТ-9135 от утюга - большой резервуар для воды (1,2 л). Вода из резервуара с помощью помпы подаётся по шлангу в испаритель утюга, где под воздействием высокой t °C превращается в пар и под давлением выходит из отверстий подошвы. Удобно наполнять! Резервуар у паровой станции съёмный. Он легко вынимается, наполняется водой и моется после использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая станция Kitfort КТ-9135-1 бело-желтый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 5990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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