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Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый купить с доставкой в Москве
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Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый

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Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 1
Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 2
Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 3
Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 4
Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 5
Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 6
Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 7
Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 8
Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Утюги
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 1
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 2
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 3
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 4
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 5
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 6
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 7
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 8
  • Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 020 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640792
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый
6 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Утюги
Длина сетевого шнура
1.6
Дополнительный цвет
белый
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.2
Основной цвет
оранжевый
Паровой удар
нет
Парогенератор
да
Прочее
возможность сухого глажения
Расход при паровом ударе, г./мин.
35
Страна производства
Китай
Функции и особенности
желобок для пуговиц, индикатор готовности пара, индикатор нагрева, индикатор низкого уровня воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х30х30
Вес, кг.
2.7

Описание товара Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый

Паровая станция KT-9135 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут!

Отзывы о товаре Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Утюги
Длина сетевого шнура
1.6
Дополнительный цвет
белый
Насадка для деликатных тканей
нет
Объём резервуара для воды
1.2
Основной цвет
оранжевый
Паровой удар
нет
Парогенератор
да
Прочее
возможность сухого глажения
Расход при паровом ударе, г./мин.
35
Страна производства
Китай
Развернуть
Функции и особенности
желобок для пуговиц, индикатор готовности пара, индикатор нагрева, индикатор низкого уровня воды
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая станция KT-9135 - это устройство, заменяющее утюг и отпариватель. Она состоит из утюга и подставки для утюга со съёмным резервуаром для воды. Прибор обеспечивает непрерывную подачу пара и справится с глажкой рубашки и брюк за 5 минут!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Паровая станция Kitfort КТ-9135-2 бело-оранжевый - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6020 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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