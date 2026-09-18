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Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный купить с доставкой в Москве
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Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный

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Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 1
Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 2
Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 3
Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 4
Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 5
Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Парогенераторы
  • Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 1
  • Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 2
  • Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 3
  • Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 4
  • Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 5
  • Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 273367
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Характеристики

Бренд
POLARIS
Тип товара
Парогенераторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х31х31
Вес, кг.
3.9

Описание товара Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный

Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный

Отзывы о товаре Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный




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Характеристики
Бренд
POLARIS
Тип товара
Парогенераторы
Страна производитель
Китай
Описание
Парогенератор Polaris PSS 7510K зеленый/черный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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