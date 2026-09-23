Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Форма для запекания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-64%1 240 руб. 3 443 руб.
В наличии
Код товара: 640722
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Загружаем...
1 240 руб. -64%
3 443 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Форма для запекания
Материал
стекло
Размер
35.3x21.3x5.5 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х6
Вес, кг.
1.2
Описание товара Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см)
Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) Форма для запекания Mallony BELLISSIMO 2.2 л, с пластиковой крышкой, из боросиликатного стекла 103629 предназначена для бытового использования. Не ржавеет, поэтому прослужит долгое время. Не токсична, за счет чего безопасна для здоровья. Форма легко моется, благодаря чему не требует сложного ухода.
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Бренд
Тип товара
Форма для запекания
Материал
стекло
Размер
35.3x21.3x5.5 см
Страна производитель
Китай
Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) Форма для запекания Mallony BELLISSIMO 2.2 л, с пластиковой крышкой, из боросиликатного стекла 103629 предназначена для бытового использования. Не ржавеет, поэтому прослужит долгое время. Не токсична, за счет чего безопасна для здоровья. Форма легко моется, благодаря чему не требует сложного ухода.
Смотрите также: Наборы посуды для приготовления, Термосы, Формы для выпечки
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Форма для запекания Mallony BELLISSIMO из боросиликатного стекла с крышкой 2,2л (34,6х20,4х5,2 см) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1240 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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