Top.Mail.Ru
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 1
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 2
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 3
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 4
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 5
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 6
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 7
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 8
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S23 FE
Цвет
прозрачный
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 1
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 2
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 3
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 4
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 5
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 6
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 7
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 8
  • Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%
1 120 руб.  2 150 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640661
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный
1 120 руб. -48%
2 150 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S23 FE
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
30

Описание товара Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный

Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный Прозрачный чехол с интегрированным механизмом для крепления сменных модулей, кольцо-держатель в комплекте, произведено с применением пластика на био-основе



Теги товара: силиконовые

Отзывы о товаре Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S23 FE
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный Прозрачный чехол с интегрированным механизмом для крепления сменных модулей, кольцо-держатель в комплекте, произведено с применением пластика на био-основе


Теги товара: силиконовые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...