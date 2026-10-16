Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S23 FE
Цвет
прозрачный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-48%1 120 руб. 2 150 руб.
В наличии
Код товара: 640661
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 120 руб. -48%
2 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S23 FE
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х2
Вес, г.
30
Описание товара Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный Прозрачный чехол с интегрированным механизмом для крепления сменных модулей, кольцо-держатель в комплекте, произведено с применением пластика на био-основе
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 080 руб. 1 650 руб.270 руб. в СплитЧехол антибактериальный ITSKINS HYBRID CLEAR для iPhone 13 Pro M...
-
В наличииЦена 1 090 руб.273 руб. в СплитЧехол для телефона Spigen Thin Fit для iPhone 15 Mute Beige (ACS...
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитЧехол (клип-кейс) Samsung для Samsung Galaxy A25 Clear Case A25 ...
-
В наличииЦена 1 120 руб. 1 410 руб.280 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS HYBRID FROST для Samsung Galaxy S24 Ultra...
-
В наличииЦена 1 120 руб. 1 420 руб.280 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS FERONIA BIO TERRA для Samsung Galaxy S22+...
-
В наличииЦена 1 150 руб.288 руб. в СплитЧехол LuxCase для Xiaomi Redmi 7A TPU Transparent 60156
-
В наличииЦена 1 280 руб.320 руб. в СплитЧехол Spigen Core Armor для iPhone 15 Pro черный (ACS06467)
-
В наличииЦена 1 300 руб.325 руб. в СплитЧехол Spigen Core Armor для iPhone 15 Pro синий (ACS06737)
-
В наличииЦена 1 320 руб.330 руб. в СплитЧехол для смартфона Momax CaseForm Play для iPhone 16 Plus Black...
-
В наличииЦена 1 320 руб. 2 630 руб.330 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS BALLISTIC R NYLON для Samsung Galaxy S23+...
-
В наличииЦена 1 330 руб.333 руб. в СплитЧехол-накладка ITSKINS HYBRID CLEAR w/MagSafe для Samsung Galaxy...
-
В наличииЦена 1 340 руб.335 руб. в СплитЧехол Spigen Mag Armor для iPhone 15 Pro черный (ACS06736)
Бренд
Тип товара
Бампер
Материал
силикон
Совместимость
Samsung Galaxy S23 FE
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный Прозрачный чехол с интегрированным механизмом для крепления сменных модулей, кольцо-держатель в комплекте, произведено с применением пластика на био-основе
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов
Теги товара: силиконовые
Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 1120 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Чехол Samsung Clear Gadget Case S23FE (EF-XS711CTEGRU) Прозрачный