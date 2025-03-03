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Углошлифовальная машина Makita GA005GZ купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Makita GA005GZ

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Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 1
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Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 7
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 8
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 9
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 10
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 11
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 12
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 13
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 14
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 15
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 16
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 17
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 18
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 1
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 2
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 3
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 4
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 5
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 6
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 7
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 8
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 9
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 10
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 11
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 12
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 13
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 14
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 15
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 16
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 17
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 18
  • Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото 19
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639633
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Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х17х14
Вес, кг.
3.3

Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA005GZ

Угловая шлифмашина Makita XGT GA005GZ служит для шлифования, сухой зачистки и резки металлических изделий и камня. Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 36-40 В. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель - старт без рывков. Благодаря бесщеточному мотору достигается высокая производительность и долгий срок службы. Для повышения надежности установлены увеличенные шарикоподшипники и переключатель с усовершенствованной конструкцией. Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA005GZ

Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, удобная, отличная альтернатива проводной



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Makita XGT GA005GZ служит для шлифования, сухой зачистки и резки металлических изделий и камня. Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 36-40 В. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель - старт без рывков. Благодаря бесщеточному мотору достигается высокая производительность и долгий срок службы. Для повышения надежности установлены увеличенные шарикоподшипники и переключатель с усовершенствованной конструкцией. Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинал, удобная, отличная альтернатива проводной


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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