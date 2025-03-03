Углошлифовальная машина Makita GA005GZ
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639633
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х17х14
Вес, кг.
3.3
Описание товара Углошлифовальная машина Makita GA005GZ
Угловая шлифмашина Makita XGT GA005GZ служит для шлифования, сухой зачистки и резки металлических изделий и камня. Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 36-40 В. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель - старт без рывков. Благодаря бесщеточному мотору достигается высокая производительность и долгий срок службы. Для повышения надежности установлены увеличенные шарикоподшипники и переключатель с усовершенствованной конструкцией. Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Угловая шлифмашина Makita XGT GA005GZ служит для шлифования, сухой зачистки и резки металлических изделий и камня. Источником питания является литий-ионный аккумулятор напряжением 36-40 В. Плавный пуск снижает нагрузку на двигатель - старт без рывков. Благодаря бесщеточному мотору достигается высокая производительность и долгий срок службы. Для повышения надежности установлены увеличенные шарикоподшипники и переключатель с усовершенствованной конструкцией. Улучшенная защита от пыли и влаги (технология XPT).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, удобная, отличная альтернатива проводной
Углошлифовальная машина Makita GA005GZ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Makita GA005GZ
Достоинства:
Комментарий:
Оригинал, удобная, отличная альтернатива проводной