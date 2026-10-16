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Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.) купить с доставкой в Москве
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Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.)

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Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.) - фото 1
Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор буров
  • Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.) - фото 1
  • Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639614
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Makita
Тип товара
Набор буров
Размеры в упаковке, см
15х6х2
Вес, г.
140

Описание товара Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.)

Набор свёрл Макита Д-05175, предназначен для работ по бетону, камню и кирпичу в ударном режиме, используется совместно с дрелями и шуруповертами Макита. В набор входят пять сверл с твердосплавными наконечниками: 4x70 мм, 5x85 мм, 6x100 мм, 8x110 мм, 10x110 мм.



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Отзывы о товаре Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.)




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Характеристики
Бренд
Makita
Тип товара
Набор буров
Описание
Набор свёрл Макита Д-05175, предназначен для работ по бетону, камню и кирпичу в ударном режиме, используется совместно с дрелями и шуруповертами Макита. В набор входят пять сверл с твердосплавными наконечниками: 4x70 мм, 5x85 мм, 6x100 мм, 8x110 мм, 10x110 мм.


Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, круги отрезные, пильные диски, буры
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор буров Makita D-05175 по бетону (5пред.) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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