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Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB купить с доставкой в Москве
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Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB

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Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 4
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 5
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 6
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 7
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 8
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 9
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 10
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 11
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 12
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 13
Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 1
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 2
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 3
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 4
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 5
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 6
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 7
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 8
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 9
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 10
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 11
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 12
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 13
  • Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639108
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
300

Описание товара Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB

Кулер для процессора ID-COOLING DK-07A RAINBOW имеет высоту всего 60 мм, так что с его установкой у вас не возникнет проблем даже при малом внутреннем объеме корпуса системного блока. Монтаж горизонтальной системы охлаждения, способной рассеять до 125 Вт тепловой энергии, возможен на ЦПУ с сокетом AM5 или AM4. Как основание, так и радиатор этой модели изготовлены из алюминия. Контактной площадкой кулер монтируется на крышку центрального процессора с использованием слоя термоинтерфейса. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING DK-07A RAINBOW комплектуется одним вентилятором размером 120 мм, рассчитанным на питание от коннектора 4-pin. Вентилятор с управлением рабочими оборотами через ШИМ поддерживает вращение со скоростью 500-1800 об/мин. В зависимости от количества оборотов вентилятора шумность кулера может составлять от 14.2 до 25.6 дБ.



Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, RGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Вентилятор для процессора ID-COOLING DK-07A RGB




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
RGB
Socket
AM4, AM5
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Тип подшипника
гидродинамический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
125
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
500-1800 об/мин
Уровень шума
25.6
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий
Страна производитель
Китай
Описание
Кулер для процессора ID-COOLING DK-07A RAINBOW имеет высоту всего 60 мм, так что с его установкой у вас не возникнет проблем даже при малом внутреннем объеме корпуса системного блока. Монтаж горизонтальной системы охлаждения, способной рассеять до 125 Вт тепловой энергии, возможен на ЦПУ с сокетом AM5 или AM4. Как основание, так и радиатор этой модели изготовлены из алюминия. Контактной площадкой кулер монтируется на крышку центрального процессора с использованием слоя термоинтерфейса. Система охлаждения для ЦПУ ID-COOLING DK-07A RAINBOW комплектуется одним вентилятором размером 120 мм, рассчитанным на питание от коннектора 4-pin. Вентилятор с управлением рабочими оборотами через ШИМ поддерживает вращение со скоростью 500-1800 об/мин. В зависимости от количества оборотов вентилятора шумность кулера может составлять от 14.2 до 25.6 дБ.


Теги товара: AMD, 120 мм, Алюминий, RGB, Нет, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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