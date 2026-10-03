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Пушка тепловая Ballu BKS-5 купить с доставкой в Москве
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Пушка тепловая Ballu BKS-5

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Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 1
Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 2
Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 3
Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 4
Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 5
Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 6
Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Материал корпуса
металл
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
150
  • Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 1
  • Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 2
  • Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 3
  • Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 4
  • Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 5
  • Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 6
  • Пушка тепловая Ballu BKS-5 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638360
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Материал корпуса
металл
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
150
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP21
Напряжение сети
220/240 В
Ширина, см
18.7
Высота, см
20.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х19х17
Вес, кг.
1.6

Описание товара Пушка тепловая Ballu BKS-5

Тепловая пушка электрическая Ballu BKS-5 оснащена режимами обогрева и вентиляции воздуха без нагрева. Под действием вентилятора воздушный поток равномерно распределяется в пространстве помещения. В режиме обогрева при мощности потребления керамического нагревательного элемента 3 кВт прибор подает воздух с температурой 70°C. Тепловая пушка Ballu BKS-5 выполнена в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием. Для удобного перемещения предусмотрена ручка в верхней части. Опоры на основании гарантируют устойчивое размещение на поверхности. Технология защиты от перегрева предотвращает поломку техники и повышает безопасность в эксплуатации.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая Ballu BKS-5




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Материал корпуса
металл
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
150
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP21
Напряжение сети
220/240 В
Ширина, см
18.7
Развернуть
Высота, см
20.8
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка электрическая Ballu BKS-5 оснащена режимами обогрева и вентиляции воздуха без нагрева. Под действием вентилятора воздушный поток равномерно распределяется в пространстве помещения. В режиме обогрева при мощности потребления керамического нагревательного элемента 3 кВт прибор подает воздух с температурой 70°C. Тепловая пушка Ballu BKS-5 выполнена в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием. Для удобного перемещения предусмотрена ручка в верхней части. Опоры на основании гарантируют устойчивое размещение на поверхности. Технология защиты от перегрева предотвращает поломку техники и повышает безопасность в эксплуатации.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


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