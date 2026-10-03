Пушка тепловая Ballu BKS-5
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Пушка тепловая Ballu BKS-5
Тепловая пушка электрическая Ballu BKS-5 оснащена режимами обогрева и вентиляции воздуха без нагрева. Под действием вентилятора воздушный поток равномерно распределяется в пространстве помещения. В режиме обогрева при мощности потребления керамического нагревательного элемента 3 кВт прибор подает воздух с температурой 70°C. Тепловая пушка Ballu BKS-5 выполнена в металлическом корпусе с антикоррозийным покрытием. Для удобного перемещения предусмотрена ручка в верхней части. Опоры на основании гарантируют устойчивое размещение на поверхности. Технология защиты от перегрева предотвращает поломку техники и повышает безопасность в эксплуатации.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт
-
В наличииЦена 3 030 руб.758 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка STEHER SEK-5R, 3 кВт
-
В наличииЦена 3 140 руб.785 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт
-
В наличииЦена 3 170 руб.793 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитПушка тепловая Ballu BHP-ME-2
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитПушка тепловая Ballu BHP-ME-3
-
В наличииЦена 4 500 руб.1125 руб. в СплитЭлектрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-5, 5 кВт
-
В наличииЦена 4 870 руб.1218 руб. в СплитТепловая пушка DENZEL 96428, керамический нагреватель (тепловент...
-
В наличииЦена 5 200 руб.1300 руб. в СплитГазовая тепловая пушка GHG-15i DENZEL 96478, 15 кВт, цифровой те...
-
В наличииЦена 5 260 руб.1315 руб. в СплитГазовая тепловая пушка ЗУБР ТПГ-12, 12 кВт
-
В наличииЦена 5 480 руб.1370 руб. в СплитГазовая тепловая пушка STEHER SG-15, 10 кВт
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитТепловая пушка Ballu BHP-M-3
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Отзывы о товаре Пушка тепловая Ballu BKS-5