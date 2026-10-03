Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач
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Характеристики
Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления. Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 45 Нм. Функция подсветки позволяет работать в помещениях со слабой степенью освещенности. Переключатель для прямого и реверсивного вращения. Модель совместима с аккумуляторами Макита-type. Аккумулятор Макита в комплект не входит.
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Теги товара: Двухскоростные
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Теги товара: Двухскоростные
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