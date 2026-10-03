Top.Mail.Ru
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 1
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 2
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 3
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 4
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 5
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 6
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 7
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 8
Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Ударный механизм
да
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 1
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 2
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 3
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 4
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 5
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 6
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 7
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 8
  • Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636682
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, сверла, биты, магнитный удлинитель, крепеж, 50 шт, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9
Длина, см
26
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х23х9
Вес, кг.
1.8

Описание товара Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач

Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления. Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 45 Нм. Функция подсветки позволяет работать в помещениях со слабой степенью освещенности. Переключатель для прямого и реверсивного вращения. Модель совместима с аккумуляторами Макита-type. Аккумулятор Макита в комплект не входит.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные

Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Ударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
В кейсе
да
Комплектация
дрель-шуруповерт, аккумулятор, зарядное устройство, сверла, биты, магнитный удлинитель, крепеж, 50 шт, руководство по эксплуатации, кейс, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10
Кол-во скоростей работы
2
Регулировка оборотов
Да
Макс. крутящий момент, Нм
45
Развернуть
Макс. диаметр сверления дерева
25
Макс. диаметр сверления металла
10
Блокировка шпинделя
Да
Ударный механизм
да
Кол-во ударов
22000 уд/мин
Реверс
да
Тип аккумулятора
Li-lon
Ширина, см
9
Длина, см
26
Высота, см
31
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления. Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 45 Нм. Функция подсветки позволяет работать в помещениях со слабой степенью освещенности. Переключатель для прямого и реверсивного вращения. Модель совместима с аккумуляторами Макита-type. Аккумулятор Макита в комплект не входит.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные


Теги товара: Двухскоростные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дрель-шуруповерт аккумуляторная ударная DEKO DKCD20 Impact 20В, 2*4.0Ач - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...