Tom Waits - Rain Dogs (0602448898531) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Rain Dogs
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636650
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Rain Dogs
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Tom Waits - Rain Dogs (0602448898531) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Singapore, Clap Hands, Cemetery Polka, Jockey Full Of Bourbon, Tango Till Theyre Sore, Big Black Mariah, Diamonds &amp;amp; Gold, Hang Down Your Head, Time, Rain Dogs, Midtown, 9th &amp;amp; Hennepin, Gun Street Girl, Union Square, Blind Love, Walking Spanish, Downtown Train, Bride Of Rain Dog, Anywhere I Lay My Head
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island Records
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tom Waits
Альбом (сингл)
Rain Dogs
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Singapore, Clap Hands, Cemetery Polka, Jockey Full Of Bourbon, Tango Till Theyre Sore, Big Black Mariah, Diamonds &amp;amp; Gold, Hang Down Your Head, Time, Rain Dogs, Midtown, 9th &amp;amp; Hennepin, Gun Street Girl, Union Square, Blind Love, Walking Spanish, Downtown Train, Bride Of Rain Dog, Anywhere I Lay My Head
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Tom Waits - Rain Dogs (0602448898531) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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