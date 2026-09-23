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Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка

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Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 1
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 2
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 3
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 4
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 5
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 6
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 7
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 8
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 9
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 10
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 11
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 12
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 13
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 14
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eddie Vedder
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 1
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 2
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 3
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 4
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 5
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 6
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 7
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 8
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 9
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 10
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 11
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 12
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 13
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 14
  • Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636646
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445254286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eddie Vedder
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка

Earthling - студийный, сольный альбом 2022 года музыканта Эдди Веддера. Релиз представлен на черном виниле. Эдди Веддер - музыкант, лидер, вокалист и гитарист группы Pearl Jam с 1990 г. Жизнь в Сиетле и участие в группе принесли ему широкую известность среди поклонников гранжа. Эдди Веддер также принимал участие во многих других музыкальных проектах, включая саундтреки. В 2007 году Веддер выпустил свой первый сольный альбом - саундтрек к фильму В диких условиях (2007). Второй сольный альбом, Ukulele Songs, Эдди Веддер записал в 2011 году.

Отзывы о товаре Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445254286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eddie Vedder
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Earthling - студийный, сольный альбом 2022 года музыканта Эдди Веддера. Релиз представлен на черном виниле. Эдди Веддер - музыкант, лидер, вокалист и гитарист группы Pearl Jam с 1990 г. Жизнь в Сиетле и участие в группе принесли ему широкую известность среди поклонников гранжа. Эдди Веддер также принимал участие во многих других музыкальных проектах, включая саундтреки. В 2007 году Веддер выпустил свой первый сольный альбом - саундтрек к фильму В диких условиях (2007). Второй сольный альбом, Ukulele Songs, Эдди Веддер записал в 2011 году.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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