Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка
Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Эллиотта Смита XO, вышедшего в 1998 году. Эллиотт Смит - американский композитор, автор-исполнитель. Родился Смит в Омахе, штат Небраска, большую часть жизни провёл в Портленде, штат Орегон. Его основным инструментом была гитара, однако он также неплохо играл на фортепиано, кларнете, бас-гитаре, гармонике и ударных. Смит обладал, по мнению All-Music Guide, шепчущим вокалом толщиной с паутину и отличался использованием нескольких звуковых дорожек для создания вокальных гармоний. После нескольких лет участия в рок-группе Heatmiser Смит начал сольную карьеру, выпустив записи на независимых лейблах Cavity Search и Kill Rock Stars. В 1997 году Эллиот подписал контракт с крупным звукозаписывающим лейблом DreamWorks Records, который выпустил два его альбома (XO и Figure 8). Смит стал известен широкой публике после того, как его песня Miss Misery, написанная для фильма Умница Уилл Хантинг, была номинирована на Оскар. Эллиотт умер в 2003 году в возрасте 34 лет.
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