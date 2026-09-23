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Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка

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Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - фото 1
Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - фото 2
Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - фото 3
Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - фото 1
  • Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - фото 2
  • Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - фото 3
  • Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636599
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка

Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Эллиотта Смита XO, вышедшего в 1998 году. Эллиотт Смит - американский композитор, автор-исполнитель. Родился Смит в Омахе, штат Небраска, большую часть жизни провёл в Портленде, штат Орегон. Его основным инструментом была гитара, однако он также неплохо играл на фортепиано, кларнете, бас-гитаре, гармонике и ударных. Смит обладал, по мнению All-Music Guide, шепчущим вокалом толщиной с паутину и отличался использованием нескольких звуковых дорожек для создания вокальных гармоний. После нескольких лет участия в рок-группе Heatmiser Смит начал сольную карьеру, выпустив записи на независимых лейблах Cavity Search и Kill Rock Stars. В 1997 году Эллиот подписал контракт с крупным звукозаписывающим лейблом DreamWorks Records, который выпустил два его альбома (XO и Figure 8). Смит стал известен широкой публике после того, как его песня Miss Misery, написанная для фильма Умница Уилл Хантинг, была номинирована на Оскар. Эллиотт умер в 2003 году в возрасте 34 лет.

Отзывы о товаре Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на виниле четвертого студийного альбома Эллиотта Смита XO, вышедшего в 1998 году. Эллиотт Смит - американский композитор, автор-исполнитель. Родился Смит в Омахе, штат Небраска, большую часть жизни провёл в Портленде, штат Орегон. Его основным инструментом была гитара, однако он также неплохо играл на фортепиано, кларнете, бас-гитаре, гармонике и ударных. Смит обладал, по мнению All-Music Guide, шепчущим вокалом толщиной с паутину и отличался использованием нескольких звуковых дорожек для создания вокальных гармоний. После нескольких лет участия в рок-группе Heatmiser Смит начал сольную карьеру, выпустив записи на независимых лейблах Cavity Search и Kill Rock Stars. В 1997 году Эллиот подписал контракт с крупным звукозаписывающим лейблом DreamWorks Records, который выпустил два его альбома (XO и Figure 8). Смит стал известен широкой публике после того, как его песня Miss Misery, написанная для фильма Умница Уилл Хантинг, была номинирована на Оскар. Эллиотт умер в 2003 году в возрасте 34 лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elliott Smith - XO (0602557283518) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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