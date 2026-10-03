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4050538918946, Sigur Ros, Atta виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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4050538918946, Sigur Ros, Atta виниловая пластинка

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4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 1
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 2
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 3
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 4
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 5
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 6
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 7
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 8
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 9
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4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 11
4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 1
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 2
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 3
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 4
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 5
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 6
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 7
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 8
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 9
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 10
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 11
  • 4050538918946, Виниловая пластинка Sigur Ros, Atta - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636589
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 4050538918946, Sigur Ros, Atta виниловая пластинка

?tta - восьмой студийный альбом исландской пост-рок-группы Sigur Ros, выпущенный в 2023 году. Это их первый релиз за 10 лет, после Kveikur (2013), и первый с 2012 года, на котором снова играет клавишник Кьяртан Свейнссон, вернувшийся в группу в 2022 году. Альбом занял 2 место в чарте Independent Albums (Великобритания) и 8-ое в World Albums (Billboard). Издание представлено на двойном черном виниле в разворотном конверте. Скорость вращения 45 оборотов в минуту. Sigur Ros - исландская пост-рок-группа с мелодическими, минималистичными и классическими элементами, основанная в 1994 году. В начальный состав входили следующие музыканты: Йоун Тоур Биргиссон (вокал, гитара), Георг Хоульм (бас-гитара) и Аугуст Эйвар Гюннарссон (барабаны). Группа известна неземным звучанием и фальцетом вокалиста Йоуна Тоура Биргиссона.

Отзывы о товаре 4050538918946, Sigur Ros, Atta виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
?tta - восьмой студийный альбом исландской пост-рок-группы Sigur Ros, выпущенный в 2023 году. Это их первый релиз за 10 лет, после Kveikur (2013), и первый с 2012 года, на котором снова играет клавишник Кьяртан Свейнссон, вернувшийся в группу в 2022 году. Альбом занял 2 место в чарте Independent Albums (Великобритания) и 8-ое в World Albums (Billboard). Издание представлено на двойном черном виниле в разворотном конверте. Скорость вращения 45 оборотов в минуту. Sigur Ros - исландская пост-рок-группа с мелодическими, минималистичными и классическими элементами, основанная в 1994 году. В начальный состав входили следующие музыканты: Йоун Тоур Биргиссон (вокал, гитара), Георг Хоульм (бас-гитара) и Аугуст Эйвар Гюннарссон (барабаны). Группа известна неземным звучанием и фальцетом вокалиста Йоуна Тоура Биргиссона.
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