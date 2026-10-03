4050538918946, Sigur Ros, Atta виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 4050538918946, Sigur Ros, Atta виниловая пластинка
?tta - восьмой студийный альбом исландской пост-рок-группы Sigur Ros, выпущенный в 2023 году. Это их первый релиз за 10 лет, после Kveikur (2013), и первый с 2012 года, на котором снова играет клавишник Кьяртан Свейнссон, вернувшийся в группу в 2022 году. Альбом занял 2 место в чарте Independent Albums (Великобритания) и 8-ое в World Albums (Billboard). Издание представлено на двойном черном виниле в разворотном конверте. Скорость вращения 45 оборотов в минуту. Sigur Ros - исландская пост-рок-группа с мелодическими, минималистичными и классическими элементами, основанная в 1994 году. В начальный состав входили следующие музыканты: Йоун Тоур Биргиссон (вокал, гитара), Георг Хоульм (бас-гитара) и Аугуст Эйвар Гюннарссон (барабаны). Группа известна неземным звучанием и фальцетом вокалиста Йоуна Тоура Биргиссона.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 560 руб.890 руб. в СплитThe Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая...
-
В наличииЦена 3 590 руб.898 руб. в СплитPatricia Kaas - Kabaret (coloured) (8719262039100) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 600 руб.900 руб. в СплитThe Rolling Stones - Out Of Our Heads (UK Version) (004228823191...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитThe Carpenters - Passage (0602557404982) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 610 руб.903 руб. в СплитThe Kinks - Kinks (4050538813081) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 4050538918946, Sigur Ros, Atta виниловая пластинка