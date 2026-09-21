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2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка

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2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка - фото 1
2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка - фото 2
2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
2 Chainz, Lil Wayne
Альбом (сингл)
Welcome 2 Collegrove
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка - фото 1
  • 2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка - фото 2
  • 2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 707265
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465037623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
2 Chainz, Lil Wayne
Альбом (сингл)
Welcome 2 Collegrove
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Scene 1, G6, Big Diamonds, Presha, Long Story Short, Can’t Believe You, Scene 5, Moonlight, Scene 2, Millions from Now, Crazy Thick, Transparency, Significant Other, Scene 3, Ppa, Oprah & Gayle, Shame, Bars, Scene 4, Godzilla, Crown Snatcher
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка

Welcome 2 Collegrove - уже второй альбом дуэта двух самых выдающихся и влиятельных имен в хип-хопе 2 Chainz и Lil Wayne, выпущенный в ноябре 2023 года, почти восемь лет спустя после их первого совместного альбома ColleGrove. Издание на полупрозрачном виниле. Welcome 2 Collegrove — это следующая часть этого мощного дуэта, стремящегося продемонстрировать настоящий рэп, культурный талант и подлинное братство. Проект представляет собой не только идеальное слияние 2 Chainz и Lil Wayne, но также привлек к участию иконы современной музыки, включая Usher, 21 Savage, Rick Ross, Fabulous, Benny the Butcher и многих других.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре 2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602465037623]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
2 Chainz, Lil Wayne
Альбом (сингл)
Welcome 2 Collegrove
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп
Трек-лист
Scene 1, G6, Big Diamonds, Presha, Long Story Short, Can’t Believe You, Scene 5, Moonlight, Scene 2, Millions from Now, Crazy Thick, Transparency, Significant Other, Scene 3, Ppa, Oprah & Gayle, Shame, Bars, Scene 4, Godzilla, Crown Snatcher
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Welcome 2 Collegrove - уже второй альбом дуэта двух самых выдающихся и влиятельных имен в хип-хопе 2 Chainz и Lil Wayne, выпущенный в ноябре 2023 года, почти восемь лет спустя после их первого совместного альбома ColleGrove. Издание на полупрозрачном виниле. Welcome 2 Collegrove — это следующая часть этого мощного дуэта, стремящегося продемонстрировать настоящий рэп, культурный талант и подлинное братство. Проект представляет собой не только идеальное слияние 2 Chainz и Lil Wayne, но также привлек к участию иконы современной музыки, включая Usher, 21 Savage, Rick Ross, Fabulous, Benny the Butcher и многих других.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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