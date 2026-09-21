2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 2 Chainz; Lil Wayne - Welcome 2 Collegrove (coloured) (0602465037623) виниловая пластинка
Welcome 2 Collegrove - уже второй альбом дуэта двух самых выдающихся и влиятельных имен в хип-хопе 2 Chainz и Lil Wayne, выпущенный в ноябре 2023 года, почти восемь лет спустя после их первого совместного альбома ColleGrove. Издание на полупрозрачном виниле. Welcome 2 Collegrove — это следующая часть этого мощного дуэта, стремящегося продемонстрировать настоящий рэп, культурный талант и подлинное братство. Проект представляет собой не только идеальное слияние 2 Chainz и Lil Wayne, но также привлек к участию иконы современной музыки, включая Usher, 21 Savage, Rick Ross, Fabulous, Benny the Butcher и многих других.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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