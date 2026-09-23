Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 620 руб.
В наличии
Код товара: 636583
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Загружаем...
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Загружаем...
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка
Коллекция избранных записей группы The Shadows, выпущенная в 2018 году. Издание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Британская поп-рок группа The Shadows была основана в 1959 году и, с перерывом, существует до сих пор. The Shadows играли преимущественно инструментальную рок-, поп- и серф-музыку, и оказали большое влияние на развитие британского рока. Состав коллектива постоянно менялся, за исключением двух человек - основателей Хэнка Марвина и Брюса Уэлча. За время своей деятельности группа выпустила огромное количество пластинок (порядка 40 студийных и 13 концертных), три из которых завоевали платиновый статус на родине.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Коллекция избранных записей группы The Shadows, выпущенная в 2018 году. Издание на двойном 180-граммовом аудиофильском виниле. Британская поп-рок группа The Shadows была основана в 1959 году и, с перерывом, существует до сих пор. The Shadows играли преимущественно инструментальную рок-, поп- и серф-музыку, и оказали большое влияние на развитие британского рока. Состав коллектива постоянно менялся, за исключением двух человек - основателей Хэнка Марвина и Брюса Уэлча. За время своей деятельности группа выпустила огромное количество пластинок (порядка 40 студийных и 13 концертных), три из которых завоевали платиновый статус на родине.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Shadows - 40 Golden Classics (5711053020802) виниловая пластинка - купить по цене 2620 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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