The Shadows - 20 Golden Hits (5711053021670) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Shadows
Альбом (сингл)
20 Golden Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб.
В наличии
Код товара: 636582
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Shadows
Альбом (сингл)
20 Golden Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Shadows - 20 Golden Hits (5711053021670) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Apache, F.B.I, Guitar Tango, Shadoogie, Blue Star, Saturday Dance, Quartermasters Stores, Big Boy, Some Are Lonely, Theme From A Fillezed Place, Kon-Tiki, Man Of Mystery, The Frightened City, Nirvram, Baby My Heart, The Rumble, 1861, Find Me A Golden Street, Tales Of A Raggy Tramline, Spring Is Nearly Here
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Bellevue Publishing
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
The Shadows
Альбом (сингл)
20 Golden Hits
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Apache, F.B.I, Guitar Tango, Shadoogie, Blue Star, Saturday Dance, Quartermasters Stores, Big Boy, Some Are Lonely, Theme From A Fillezed Place, Kon-Tiki, Man Of Mystery, The Frightened City, Nirvram, Baby My Heart, The Rumble, 1861, Find Me A Golden Street, Tales Of A Raggy Tramline, Spring Is Nearly Here
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The Shadows - 20 Golden Hits (5711053021670) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 3220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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