Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Wallflower, Good Rockin' Daddy, All I Could Do Was Cry, At Last, Trust In Me, I Just Want To Make Love To You, Don't Cry Baby, Something's Got A Hold On Me, Pushover, Tell Mama, I'd Rather Go Blind, Security, Quick Reaction And Satisfaction, Losers Weepers – Pt 1, I Found A Love, All The Way Down, Feelin' Uneasy, Groove Me, Only Women Bleed, Damn Your Eyes, Do Right Woman, Do Right Man, Embraceable You, Born Under A Bad Sign, Say It Isn't So, Miss You, I Don't Want It, You Took It, You Got Me (where You Want Me), The Blues Is My Business, Misty Blue, If It Ain't One Thing, I Hope You're Satisfied, If I Can't Have You, Spoonful, In The Basement – Pt 1, Give It Up
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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