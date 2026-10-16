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8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка

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8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка - фото 1
8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка - фото 2
8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка - фото 3
8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
MGMT
Альбом (сингл)
Congratulations
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка - фото 1
  • 8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка - фото 2
  • 8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка - фото 3
  • 8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636484
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
MGMT
Альбом (сингл)
Congratulations
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка

Сongratulations - второй студийный альбом группы MGMT, релиз которого состоялся 13 апреля 2010 года. MGMT (изначально - The Management) - американский музыкальный дуэт, основанный в Бруклине, Нью-Йорк, и состоящий из Эндрю ВанВингардена и Бена Голдвассера. Первоначально сотрудничая с Cantora Records, в 2006 году они подписали контракты с Columbia Records/Red Ink/Sony. После выхода дебютного альбома Oracular Spectacular группа стала известной. 14 ноября 2007 года журнал Rolling Stone поместил MGMT в топ 10 групп-открытий 2008 г. Группа заняла 9-е место в десятке BBC по итогам голосования в 2008 году. Сайтом Last.fmони признаны самой прослушиваемой группой 2008 года. Их дебютный альбом Oracular Spectacular занял 12-е место в UK album chart и стал хитом номер один по мнению журнала Billboard в чарте Top Heatseekers. NME признали этот альбом альбомом года. На протяжении всего 2008 года группа выступала на большом количестве фестивалей Европы

Отзывы о товаре 8718469532872, MGMT, Congratulations виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
MGMT
Альбом (сингл)
Congratulations
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Сongratulations - второй студийный альбом группы MGMT, релиз которого состоялся 13 апреля 2010 года. MGMT (изначально - The Management) - американский музыкальный дуэт, основанный в Бруклине, Нью-Йорк, и состоящий из Эндрю ВанВингардена и Бена Голдвассера. Первоначально сотрудничая с Cantora Records, в 2006 году они подписали контракты с Columbia Records/Red Ink/Sony. После выхода дебютного альбома Oracular Spectacular группа стала известной. 14 ноября 2007 года журнал Rolling Stone поместил MGMT в топ 10 групп-открытий 2008 г. Группа заняла 9-е место в десятке BBC по итогам голосования в 2008 году. Сайтом Last.fmони признаны самой прослушиваемой группой 2008 года. Их дебютный альбом Oracular Spectacular занял 12-е место в UK album chart и стал хитом номер один по мнению журнала Billboard в чарте Top Heatseekers. NME признали этот альбом альбомом года. На протяжении всего 2008 года группа выступала на большом количестве фестивалей Европы
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