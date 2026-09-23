0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара 0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка
Confrontation - посмертный студийный альбом ямайской рэгги-группы Bob Marley & The Wailers, вышедший в 1983 году, спустя два года после смерти Боба Марли. В альбом вошёл неизданный материал и различные синглы, записанные Марли при жизни. Самая известная композиция на альбоме - Buffalo Soldier, занявшая 71-ую позицию в чарте R&B Singles. Bob Marley - легендарный ямайский певец, родившийся в 1945 и умерший в 1981 году. Боб до сих пор остаётся самым известным рэгги-исполнителем, несмотря на то, что с его смерти прошло больше 30 лет. Именно благодаря его международному успеху регги приобрёл широкую популярность за пределами Ямайки. Музыкант был правоверным растаманом и сторонником панафриканизма. Его имя присутствует в Зале славы рок-н-ролла, журнал Rolling Stone отметил певца на 11 строчке в списке 100 величайших артистов всех времен. Кроме того, Марли получил медаль третьего мира от Организации Объединенных Наций, а также орден За заслуги за вклад в историю Ямайки.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 070 руб.1018 руб. в СплитАлександр Иванов - Best (4640004138451) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитКристина Орбакайте - Лучшие Песни (Cream White Vinyl) (460332037...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитТехнология - Лучшие Песни Gatefold) (4603320377881) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка В Лесу Blue Vinyl) (4680068805661)...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитBob Dylan - Springtime In New York (0194398657912) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 100 руб.1025 руб. в СплитПахом И Прохор - Велопрогулка в лесу (Pink) (4610297803763) вини...
-
В наличииЦена 4 140 руб.1035 руб. в СплитGreen Day - Father Of All.. (0093624897644) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитDaft Punk - Random Access Memories (0888837168618) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 150 руб. 4 693 руб.1038 руб. в СплитDeep Purple - The Book Of Taliesyn (Mono) (0825646183470) винило...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитThe Doors - Morrison Hotel (Stereo) (Remastered) (0081227986537)...
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитBob Dylan - Tempest (0887254576013) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 150 руб.1038 руб. в СплитEagles - Desperado (Remastered) (0081227961664) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре 0602547276292, Marley, Bob, Confrontation виниловая пластинка