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Wind & Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Wind & Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка

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Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 1
Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 2
Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 3
Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 4
Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 5
Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 6
Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Illumination
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 1
  • Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 2
  • Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 3
  • Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 4
  • Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 5
  • Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 6
  • Wind &amp; Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636314
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wind & Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Illumination
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wind & Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lovely People, Pure Gold, A Talking Voice (Interlude), Love’s Dance, Show Me The Way, This Is How I Feel, Work It Out, Pass You By, The One, Elevated, Liberation, To You, Love Together, The Way You Move, Lovely People (Instrumental), Elevated (Instrumental)

Отзывы о товаре Wind & Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2005
Исполнитель
Earth, Wind And Fire
Альбом (сингл)
Illumination
Жанр
Jazz, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Lovely People, Pure Gold, A Talking Voice (Interlude), Love’s Dance, Show Me The Way, This Is How I Feel, Work It Out, Pass You By, The One, Elevated, Liberation, To You, Love Together, The Way You Move, Lovely People (Instrumental), Elevated (Instrumental)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wind & Fire Earth - Illumination (4050538525038) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4860 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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