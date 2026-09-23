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Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка

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Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 1
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 2
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 3
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 4
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 5
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 6
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 7
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 8
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 9
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 1
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 2
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 3
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 4
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 5
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 6
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 7
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 8
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 9
  • Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636309
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка
4 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка

Переиздание дебютного студийного альбома Ника Дрейка, вышедшего в 1969 году. Five Leaves Left занимает 283 место в списке 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone. Ник Дрейк - автор и исполнитель песен из Великобритании, исполнявший грустные и сумрачные композиции под акустическую гитару, со строем которой много экспериментировал. В его лирике преобладают образы природных стихий: луны, реки, дождя, моря, деревьев, тумана, времен года. В 1968 году, когда Дрейку было всего двадцать лет, он подписал контракт с Island Records, но при жизни так и не добился значительного успеха, прежде всего из-за нежелания давать концерты и интервью. Ник Дрейк ушел из жизни в возрасте 26 лет, записав три студийных альбома, которые впоследствии оказали влияние на многих известных музыкантов.

Отзывы о товаре Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание дебютного студийного альбома Ника Дрейка, вышедшего в 1969 году. Five Leaves Left занимает 283 место в списке 500 величайших альбомов по версии журнала Rolling Stone. Ник Дрейк - автор и исполнитель песен из Великобритании, исполнявший грустные и сумрачные композиции под акустическую гитару, со строем которой много экспериментировал. В его лирике преобладают образы природных стихий: луны, реки, дождя, моря, деревьев, тумана, времен года. В 1968 году, когда Дрейку было всего двадцать лет, он подписал контракт с Island Records, но при жизни так и не добился значительного успеха, прежде всего из-за нежелания давать концерты и интервью. Ник Дрейк ушел из жизни в возрасте 26 лет, записав три студийных альбома, которые впоследствии оказали влияние на многих известных музыкантов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nick Drake - Five Leaves Left (0602537347568) виниловая пластинка - стоимость товара 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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